Digital Foundry : Forza Horizon 5 sur PS5/PS5 Pro︀︀︀︀▪️un portage de très haute qualité sur PS5︀︀▪️La PS5 Pro offre une "amélioration notable" du mode fidélité par rapport aux Xbox Series X/PS5︀︀▪️le Mode Performance sur PS5 Pro reflète les paramètres vus sur Series X/PS5 en Mode Qualité mais avec un framerate doublé (60FPS) [4K Native, plus grande densité d'éléments, meilleur feuillage, textures, parallaxx occlusion, LOD améliorée, etc]︀︀▪️le Mode Qualité sur PS5 Pro ajoute des reflets RT sur les voiture dans le gameplay.︀︀▪️"Pratiquement identique" sur la PS5 de base et la série X dans les modes Performance et QualitéLe résumé est de Shinobi602Résumé Eurogamer :Pour une expérience identique sur PC voire meilleure, achetez vous une GTX "1070"