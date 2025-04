Bon c'est officiel la date pour réserver la Switch du au Canada est le 24 Avril comme pour les USA.



Nintendo Switch 2 – 629,99 $



Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Bundle – 699,99 $



Mario Kart World – 109,99 $



Donkey Kong Bananza – 99,99 $



Manette Pro Nintendo Switch 2 - 109,99 $



Manettes Joy-Con 2 droite et gauche - 124,99 $



Support de recharge Joy-Con 2- 49,99 $



Dragonne Joy-Con 2 - 19,99 $



Volant Joy-Con 2 (ensemble de 2) - 29,99 $



Caméra Nintendo Switch 2 - 69,99 $



Station d’accueil Nintendo Switch 2 - 154,99 $



Pochette de transport et protection d’écran Nintendo Switch 2 - 49,99 $



Pochette de transport tout-en-un Nintendo Switch 2 - 109,99 $



Adaptateur secteur Nintendo Switch 2 - 39,99 $



Samsung Carte microSD Express– 256 Go de Nintendo Switch™ 2 – 84,99 $