Bonjour à tous.Je cherchais l’info de partout sur le net et j’ai confirmation sur un site US et dans la section du site Nintendo.com qu’une nouvelle fonctionnalité va être disponible sur la Switch2:Cette nouvelle fonctionnalité permettra d’un coup les données lier à une console:- Utilisateurs- Jeux numériques achetés- Données de sauvegarde des jeux- Capture d’écran et vidéos enregistrées- Divers paramètres de la console- Contrôle parentalCa changera d’actuellement ou entre les Switch on peut faire uniquement les transfert D’UTILISATEUR ou de SAUVEGARDE