Rapporté par Insider Gaming, selon un leak rapporté sur Reddit (en attente de confirmation mais plausiblement vrai).En gros, tout viendrait d'une bourde de l'organisme de soudage Yougov (et ce n'est pas la première fois) avec une étude publiée avec un peu trop d'avance de la part d'Activision sur le retour de la franchise, avec toujours Alex Mercer à l'affiche."A suivre"Et selon les mêmes sources, Black Ops 7 (2027 ou 2028 ?) offrirait une campagne jouable jusqu'à 4 en coopération, ce qui peut faire peur tant celle de Black Ops III était oubliable à cause de ce genre de feature.

Like

Who likes this ?

posted the 04/12/2025 at 03:48 PM by shanks