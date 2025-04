Jeux Vidéo

« Nous pensons qu'INTC [Intel] a gagné le socket GPU gaming pour la Nintendo Switch 3 sur 18A. »

« Bien que le titre soit relativement bon marché, se négociant à 13x notre estimation du BPA 2026, les actions de semi-conducteurs fonctionnent rarement avec un risque pour les marges brutes, ce qui nous préoccupe de plus en plus étant donné les baisses de prix agressives d'INTC [Intel]. »

Par Rohail Saleem • 8 avril 2025Depuis le début de l'année, le sentiment autour d'Intel a été largement positif en raison des attentes que l'administration Trump ne permettrait pas à l'acteur des semi-conducteurs de faire faillite, étant donné les ramifications négatives d'un tel résultat pour l'agenda « America First » de l'administration. Ces attentes ont récemment été renforcées par des rapports selon lesquels Intel et TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), envisagent un accord de type joint-venture, dans lequel le second fournirait son expertise et sa technologie au premier, et ont été aidées par de nombreux coups de pouce de l'administration Trump en coulisses. Aujourd'hui, KeyBanc publie une note positive sur Intel, tout en mettant en garde contre les risques auxquels AMD est confronté dans la situation de guerre des prix qui se dessine.John Vinh, analyste chez KeyBanc, a réitéré sa notation « performance sectorielle » (Sector Perform) pour les actions Intel, tout en notant qu'« Intel 18A est sur la bonne voie pour lancer Panther Lake au deuxième semestre 25, avec des KPIs incluant les rendements et les densités de défauts qui tendent dans la bonne direction et sont à des niveaux acceptables ».Dans ce qui est un détail capital, Vinh précise :En outre, l'analyste note qu'Intel a réduit le prix des CPU Lunar Lake de 20 à 40 pour cent, ce qui se traduit par des « gains de parts de marché » supplémentaires par rapport à AMD, mais au prix d'une limitation de sa « trajectoire de redressement de la GM (marge brute) cette année ». Vinh voit également Intel bénéficier des « tendances de la demande de serveurs plus fortes que prévu ».Dans le même temps, l'analyste de KeyBanc a rétrogradé AMD de la catégorie « Surpondération sectorielle » (Sector Overweight) à « Pondération secteur » (Sector Weight), en pointant des inquiétudes quant à la durabilité de l’activité GPU IA d’AMD en Chine, et « le risque croissant pour les marges brutes compte tenu d'une guerre des prix potentielle avec INTC [Intel] ».Vinh estime également que les « opportunités sont limitées » pour AMD de gagner des parts de marché supplémentaires au détriment d'Intel, compte tenu des progrès réalisés par ce dernier sur son procédé 18A.L'analyste poursuit :Il est intéressant de noter que Vinh continue de voir une demande plus forte pour le GPU MI308 d'AMD. Cela correspond à une note récente de JPMorgan, dans laquelle son analyste, Harlan Sur, prévoit que l'activité GPU AI d'AMD augmentera de 60 % en 2025.