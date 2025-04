D'après Ken Bogard le prix de la Switch 2(même si raisonnable par rapport à ce quelle embarque il en a quand même choqué) ainsi que les prix des jeux officiel à 90 euros, c'est la faute de Sony!Sony en faisant passer les jeux à 80 euros et 50 de plus sur la PS5(et la Pro à 800) cela aurait d'après lui "décomplexé" Nintendo qui aurait simplement suivi la tendanceBon du coup si Nintendo augmente le prix du Online ce sera logiquement aussi la faute de Sony

posted the 04/06/2025 at 08:16 AM by ouroboros4