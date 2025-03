Jeux Vidéo

Dès son annonce, la représentation du Japon féodal dans Assassin's Creed Shadows a suscité une controverse immédiate, essentiellement de la part de l'Occident. Certains ont critiqué l'identité générale des protagonistes, tandis que d'autres ont remis en question l'exactitude historique du samouraï africain Yasuke, ou la pertinence d'avoir un protagoniste non japonais alors que Naoe, une Japonaise, était déjà l'un des personnages principaux d'Assassin's Creed Shadows. Malgré le fait que la franchise soit remplie de conspirations et d'anciens extra-terrestres, de nombreux internautes, fiers et bruyants, étaient certains que le Japon rejetterait ce jeu en raison de ses inexactitudes supposées.Cependant, les critiques sont arrivées et il semble que les joueurs japonais soient plus que satisfaits de ce qu'Ubisoft Québec a produit ( en plus des précommandes). [les critiques mentionnées dans cet article, initialement en japonais, ont été traduites par l'auteur de cet article ].Bien qui y ait eu quelques critiques de la part du public japonais avant la sortie du jeu, celles-ci ne concernaient que très peu Yasuke ou Naoe. La plupart des critiques concernaient l'utilisation du drapeau d'un groupe de reconstitution historique dans le matériel promotionnel d'Assassin's Creed Shadows, ce pour quoi le développeur s'est depuis excusé. L'accueil critique d'Assassin's Creed Shadows au Japon est similaire à celui de Ghost of Tsushima en 2020, un autre jeu de fiction historique se déroulant dans le Japon féodal et largement acclamé. Bien qu'ils n'aient pas été aussi élogieux, les critiques de grands médias japonais tels que Dengeki, Game Watch, Gamer et 4Gamer ont apprécié l'interprétation d'Ubisoft de « l'époque des provinces en guerre » (également connue sous le nom de l'époque Sengoku).Pour les critiques japonais, les paysages luxuriants de Shadows rappellent des lieux familiers, qu'il s'agisse de leurs habitudes ou de leurs souvenirs. 4Gamer a noté que, bien que certains puissent relever des inexactitudes dans les détails des environnements, la façon dont Ubisoft a rendu les champs et les montagnes était « impressionnante ». Le critique est allé jusqu'à dire que le changement de saison dans le jeu dégageait une sensation de « nostalgie » et qu'il lui rappelait les moments passés à la campagne avec son grand-père lorsqu'il était enfant. Game Watch s'est fait l'écho d'un sentiment similaire, louant Shadows pour son immersion et ses effets météorologiques.Le site Gamer est de loin le plus élogieux, affirmant que « les villes sont pleines de vie, les paysages montagneux sont si riches que l'on a l'impression de voyager dans le Japon de l'époque Sengoku ». Cela dit, Dengeki, tout en faisant l'éloge d'une reproduction virtuelle du château d'Azuchi, note que les passionnés d'histoire peuvent trouver certains détails de la reconstitution d'Ubisoft de la période Sengoku un peu perturbants. La critique mentionne même des lieux qui s'écartent plus ou moins des faits historiques, de l'apparition du personnage historique Ukita Naoie alors qu'il aurait dû être mort à l'époque où se déroule le jeu à l'état de « finition » du château d'Osaka.Toutefois, l'un des plus grands éloges concerne l'un des deux protagonistes d'Assassin's Creed : Shadows : Naoe, une jeune femme du très estimé clan Iga. Game Watch est allé jusqu'à dire que « Naoe incarne l'esprit d'un protagoniste d'Assassin's Creed, et qu'elle semble humaine en raison de son “immaturité émotionnelle” ». Game Watch a également noté que « le fait qu’elle soit une ninja ne fait pas d’elle une noble assassin, mais plutôt une femme à laquelle les joueurs peuvent s’identifier ». Dengeki partage un avis similaire, écrivant que grâce à son lien plus fort avec l’histoire, elle semble être la véritable protagoniste principale. La critique mentionne également que le choix de faire de Naoe un membre du clan Iga et la fille de Fujibayashi Nagatomori est inspiré, car on sait peu de choses sur Nagatomori. Cela a permis à Ubisoft d’interpréter l’histoire de la famille Nagatomori et de créer une protagoniste profondément liée aux événements de la période Sengoku.Cela dit, 4Gamer et Game Watch ont été plus critiques sur la représentation de Yasuke. Non pas sur sa présence dans le jeu, car les deux critiques reconnaissent que Yasuke était une personne bien réelle qui a existé dans l'histoire du Japon. Mais plutôt sur son absence de défauts, rendant son personnage peu convaincant. 4Gamer le décrit comme un « samouraï parfait », ce qui lui donne l'impression que Yasuke aurait mieux fait d'être un personnage original, car son interprétation était « particulièrement exagérée ». outefois, toutes les critiques se réfèrent à Yasuke comme un samouraï, ce qui était l’un des principaux points de débat pour un public très conservateur. Il est important de noter que ce n’est pas la première fois que Yasuke apparaît dans un jeu de fiction historique se déroulant à l’époque Sengoku, les séries Nioh et Samurai Warriors de Koei Tecmo le désignant également comme un samouraï dans leurs versions japonaise et anglaise.Game Watch a noté que certains moments du récit concernant l’origine de Yasuke au Japon semblaient un peu trop « convenus », mais qu’il offrait un point de vue intéressant sur des relations complexes avec des figures historiques comme le daimyō Nobunaga Oda, dont la représentation a été largement saluée par les critiques. Selon Dengeki, la performance de Hiroshi Tamaki dans le rôle de l'un des personnages historiques les plus importants du Japon a renforcé le sentiment qu'il était un leader « sage, mais dur ». De plus, Game Watch souligne que Yasuke est un excellent compagnon pour Naoe, car il a plus de sang-froid. Toutes les critiques font l'éloge des interactions entre les deux protagonistes et de l'écriture des personnages.Un autre point de discorde concerne le système de progression, Game Watch signalant que le fait d'affronter des ennemis de deux ou trois niveaux supérieurs à Naoe ou Yasuke conduit presque immédiatement à la mort. 4Gamer a critiqué l'absence d'expérience acquise en dehors des quêtes et des victoires sur des ennemis désignés, estimant qu'elle n'offrait aucun bénéfice. D'autres ont noté que Yasuke était beaucoup plus difficile à jouer en raison de son incapacité à être furtif, bien que cela ne soit pas forcément perçu comme quelque chose de négatif. Gamer considère que la différence entre Naoe et Yasuke est une originalité et non un défaut, Naoe étant plus proche de l'expérience traditionnelle d'Assassin's Creed, tandis que Yasuke évoque davantage le style d'Assassin's Creed Odyssey. Selon Dengeki, Naoe a plus de facilité à parcourir la carte, car elle est plus agile et plus légère lorsqu'il s'agit d'escalader des bâtiments, et les distinctions faites entre elle et Yasuke font qu'il est agréable de choisir stratégiquement l'une ou l'autre, en combat et hors combat.Game Watch a noté que le fait d'incarner Naoe donne l'impression de jouer un « ninja stéréotypé », tandis que 4Gamer a mentionné que Naoe a une grâce particulière et que son besoin de fuir les rencontres et d'attaquer les ennemis par surprise représente l'essence même de ce que signifie être un ninja. En dehors de quelques problèmes mineurs de gameplay, comme le problème d'expérience mentionné précédemment, la dichotomie des styles de jeu de Naoe et de Yasuke reflète globalement leurs rôles respectifs de ninja et de samouraï dans le jeu. Yasuke a même une attaque qui rappelle le « Iaido » vu dans des séries comme Shōgun, ou utilisé dans des jeux Musou de fiction historique comme Sengoku Basara.Ce sur quoi tous les médias s'accordent, en dehors du fait que Naoe est un personnage profondément fascinant, c'est qu'en fin de compte, Assassin's Creed Shadows est une fiction historique. Bien qu'elle s'appuie sur des faits historiques, la série Assassin's Creed est profondément ancrée dans la science-fiction. Dans l'ensemble, Shadows a été salué pour ce qu'il réussit à faire, à savoir une histoire captivante mettant en scène certains des personnages historiques les plus remarquables du Japon, une excellente écriture des personnages et un monde ouvert magnifique qui évoque l'époque Sengoku.Il n'est donc pas étonnant de voir Assassin's Creed Shadows recevoir autant d'éloges. Les fans réclamaient depuis des années un jeu se déroulant au Japon, et ils l'ont enfin. Avec plus de 2 millions de joueurs peu après la sortie du jeu, il semble que le jeu séduise les consommateurs du monde entier, y compris ceux du Japon.