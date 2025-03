Actualités

J’aimerais que l’on prenne le temps de revenir sur le cas Metroid Prime 4 car je pense qu’on l’a tous un peu « zappé ». On l’a zappé déjà parce qu’il s’est fait trop longuement attendre mais aussi parce que d’une certaine manière Dread et Prime 1 Remastered on bien fait le job en attendant.Et ce n’est pas sa petite présentation effroyablement classique de l’an passé qui aura arrangé les choses. On y découvre un jeu sans identité propre avec une Samus qui scanne des cadavres de pirates, balance du missile et se faufile avec la morph ball. Le trailer le plus « terroir et tradition » qu’il était possible de faire en somme.Néanmoins à mon sens, les choses ont évolués discrètement car les chances qu’il s’agisse finalement d’un jeu de lancement de la Switch 2 deviennent chaque jour qui passe de plus en plus élevées. Alors certes le jeu sortira sur Switch 1 parce que Nintendo se sent obligé, c’est un peu leur image qui est en jeu, ça ferait tâche d’avoir annoncé ce jeu pour la Switch 1 au tout début pour au final le sortir exclusivement sur la génération suivante.Mais vous connaissez le principe, l’histoire retiendra surtout la version Switch 2 du jeu de la même manière que genre 80/90% des ventes de Zelda Twilight Princess et Breath of the Wild se sont faites sur les machines fraîchement sorties. MP4 a en plus cette chance de pouvoir concrètement creusé l’écart avec sa version Switch 1 car cette fois l’écart de puissance entre les 2 dernières machines Nintendo sera grande.Pour moi donc MP4 n’est plus l’arlésienne officielle de Nintendo mais avant tout un ambassadeur de la Switch 2. Notez qu’il s’agit de la seule et unique carte que Nintendo a certainement gardée dans sa manche pour la sortir en même temps que son reveal Switch 2. Tous les autres jeux, Pokemon ZA, Mario Luigi RPG et même le très ambitieux Xenoblade X DE n’auront pas eu ce traitement pour diverses raisons. Je vous renvoi aux rumeurs récentes par un certain Kiwi Talkz. L’air de rien ce changement statut est riche d’implications, entre un jeu de fin de vie d’une console et un jeu de lancement il y a une sacré nuance.Metroid Prime 4 c’est aussi l’histoire d’un développement compliqué. En 2017, Nintendo est sûrement galvanisé par le succès de Breath of the Wild et affiche de l’ambition en annonçant ce nouveau Metroid Prime… Le truc qui interpelle déjà à l’époque, c’est pourquoi le jeu est développé en interne chez Nintendo. Soit ils ont une super idée derrière la tête et veulent se la garder, soit Retro Studios est dans une mauvaise passe et ils ne veulent pas compter sur eux (ou les deux). Ils n’ont rien sorti depuis l’excellent DK Tropical Freeze en 2013, ils semblent être au point mort et par-dessus Nintendo annonce développer un nouveau Metroid Prime SANS EUX, alors que Prime c’est littéralement leur bébé.C’est je pense un évènement qui a touché le personnel de Retro, ça les a motivé a se relancer pour prouver qu’ils (nouveaux ou anciens) ont les épaules pour faire de nouveau jeux AAA. A partir de ce moment là Nintendo, Retro Studios et MercurySteam (dev de Metroid Dread) ont redéfini la feuille de route de la licence pour années à venir. Ils ont convenu de réattribuer Prime à Retro Studios avec un remaster du 1er pour faire monter en puissance/compétences Retro et pour occuper le terrain en attendant la Switch 2.Ce jeu n’est pas donc juste un ambassadeur de la Switch 2, c’est aussi le jeu de la renaissance de Retro Studios. Il y a potentiellement dans le développement de ce jeu « l’esprit shonen », il est développé par des gars qui ont été en difficulté, dont l’orgueil a été piqué et auront eu à cœur de se dépasser et, espérons le, aller au-delà des attentes. Au-delà… Beyond, vous l’avez ?Alors comment un Metroid Prime pourrait créer l’évènement et aller au-delà ? Quelques pistes :- Mécanique ambitieuse et toujours efficace de voyage dans le temps, redécouverte de mêmes lieux a différentes époques- Aspect open world avec une zone centrale XXL, véhicules, alternance jour/nuit…- Exploration dans l’espace à bord du vaisseau.- Pousser l’aspect chasseuse de prime, avec des missions secondaires + ou – difficiles avec + ou – d’argent à la clé. Par extension système d’achat pour booster Samus, sa combi, armes etc- Gameplay de Samus en Zero Suit sans sa combinaison de puissance- Aspect cinématographique avec plus de dialogues, mise en scène.- Mode multijoueur online Federation Galactique + Samus VS Pirates de l’espace + SyluxLes possibilités ne manquent pas pour une série qui n’a jamais connue d’évolution majeure depuis sa création. Je me doute que certaines choses que j’ai listé vont faire énormément hausser les sourcils a certains mais je pense que d’une manière ou d’une autre, Metroid Prime a besoin de quelques grosses nouveautés pour pouvoir intéresser et plaire au-delà de la fanbase. Sinon autant se contenter de remastériser les très bons Echoes et Corruption. On peut à nouveau faire un parallèle entre ce jeu et Zelda Breath of the Wild (encore et toujours lui). Dans tous les cas, à quelques jours du prochain Direct je ne peux que vous inciter à repenser à tout ça.