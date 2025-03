Les Famitsu Dengeki Game Awards 2024 sont les plus grandes récompenses japonaises décernées par les joueurs, où les fans de jeux votent pour sélectionner le meilleur jeu de l'année 2024. Le programme a sélectionné les meilleures œuvres dans 17 catégories, dont le grand prix "Jeu de l'année"Final Fantasy VII Rebirth (Winner)Dragon Quest III HD-2D RemakeMetaphor: ReFantazioRise of the RoninLike a Dragon: Infinite WealthFinal Fantasy VII Rebirth Development Team (Winner)Team ASOBITeam NINJARyu Ga Gotoku StudioRomancing SaGa 2: Revenge of the Seven Development TeamFinal Fantasy VII Rebirth (Winner)Metaphor: ReFantazioLike a Dragon: Infinite WealthFinal Fantasy VII Rebirth (Winner)Stellar BladeMetaphor: ReFantazioMetaphor: ReFantazio (Winner)Final Fantasy VII RebirthRomancing SaGa 2: Revenge of the SevenMaaya Sakamoto (Aerith Gainsborough) / Final Fantasy VII Rebirth (Winner)Katsuyuki Konishi (Shinsaku Takasugi) / Rise of the RoninNakatani Kazuhiro (Ichiban Kasuga) / Like a Dragon: Infinite WealthTifa Lockhart / Final Fantasy VII Rebirth (Winner)Astro / Astro BotRyoma Sakamoto / Rise of the RoninFinal Fantasy XIV (Winner)Genshin ImpactZenless Zone ZeroAstro Bot (Winner)Stellar BladeZenless Zone ZeroRise of the Ronin (Winner)Silent Hill 2The Legend of Zelda: Echoes of WisdomEmio – The Smiling Man: Famicom Detective Club (Winner)No Case Should Remain UnsolvedLife is Strange: Double ExposureFinal Fantasy VII Rebirth (Winner)Metaphor: ReFantazioRomancing SaGa 2: Revenge of the SevenZenless Zone Zero (Winner)Gakuen IdolmasterPokémon Trading Card Game PocketNine Sols (Winner)BalatroNo Case Should Remain UnsolvedMetaphor: ReFantazio (Winner)Stellar BladeUnicorn OverlordDoraemon Dorayaki Shop Story (Winner)Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island (Winner)Black Myth: Wukong (Winner)Pokémon Legends: Z-A (Winner)Grand Theft Auto VIDeath Stranding 2: On the Beach