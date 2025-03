Bon les projets en cours pour l'instant, Square Enix précise que c'est pour aller "au-delà du jeu" comme un Live Music à suivre dans deux jours, mais on espère que ça ne sera pas QUE ça.Pas suffisamment con non plus pour attendre une suite, mais un petit remaster ou un remake HD-2D sur supports modernes pour faire connaître le jeu à davantage de monde...

posted the 03/11/2025 at 07:24 AM by shanks