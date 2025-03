Salut tout le monde,



J’ai actuellement un vieil ampli Yamaha 5.1 qui fonctionne bien mais j’aimerais passer sur du 7.1.



(donc front, center, surround latéral et surround arrière / pas du Dolby Atmos avec effet de hauteur qui correspond à du 5.1.2).



J’ai trouvé quelques amplis d’occasion pas cher compatible à 80-150 euros .



(Pas de dolby atmos car on est plus sur le même prix d’ampli ..)





J’ai vu que l’on pouvait régler la ps5 en 7.1 (actuellement réglé en 5.1 chez moi).



Tous les jeux ps4 / ps5 sont compatible ?

Si quelqu’un a ce genre de configuration et peut m’aider.



(Je ne parle pas du dolby atmos 5.1.2, j’ai vu que seuls certains jeux étaient compatibles)



Merci d’avance