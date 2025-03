Julian Gollop peut se targuer d'avoir créé l'une des franchises vidéoludiques les plus appréciées : X-COM, c'est tout de même un gros morceau du Dixième Art qu'il a initié avec son studio Mythos Games, dans les années 90. À l'occasion de l'arrivée de son nouveau projet, nous avons pu nous entretenir avec le créateur, qui nous a révélé son adoration pour Nintendo."Une autre inspiration pour moi a été Pikmin. Nintendo a su créer un jeu unique, mélangeant stratégie, exploration et puzzles. Ce n’est pas leur plus grosse franchise, mais elle est devenue de plus en plus populaire.""Je pense que ce que Nintendo a fait avec Pikmin, c’est génial, c'est encore une fois créer un jeu original qui comporte des éléments de stratégie, d'exploration, des puzzles intéressants. Et même si ce n'est pas la plus grande franchise de Nintendo, elle a connu un succès croissant et c'est l'un des jeux les plus intéressants et les plus uniques qu'ils aient, en fait.""J'aime toujours les productions Nintendo. Je pense que ce que fait Nintendo est vraiment génial. Je n'ai pas encore joué à Pikmin 4 parce que je jouais encore à Pikmin 3 et c’était vraiment cool. Il a évidemment influencé Chip and Claws. Et plus récemment, je pense qu'Astrobot est très cool. Vraiment bien. Ce qui, une fois de plus, est un jeu très Nintendo."