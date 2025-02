Bonjour!Je viens de commander un PS Portal mais.. je n'ai pas de PS5Mon but est de jouer uniquement en Cloud (on verra si ma connections tient le coup)Question! Est ce que je vais être limité au jeux "offerts" dans l'abonnement PS+ (l'espèce de Game Pass) ou est-ce que je vais pouvoir acheter acheter des jeux sur le store (Astrobot par exemple!) et y jouer en cloud?Merci beaucoup!