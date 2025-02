Oyez oyez membres de JeuxFra...GameKyo !



Pour ceux n'étant pas encore dans une famille Steam, on recherche un dernier membre dans notre famille Steam pour les partages de jeux.



Nous sommes actuellement 5 dans une famille avec une bibliothèque de jeux d'environ 1150 jeux actuellement.



Pour ceux intéressé à rejoindre notre famille steam, on recherche une dernière personne ayant une bibliothèque de jeux de + de 100 jeux à minima et envisager de participer avec nous à des splits de jeux ; ce qui consiste à diviser le coût d'ajout d'un nouveau jeu par "x" membres souhaitant avoir le jeu.



Exemple : Je souhaite jouer FF7 Rebirth. Moi et 2 autres personnes de la famille sont intéressés, on divise alors le coût par 3 de l'achat du jeu pour l'ajouter à la bibliothèque qui devient disponible pour tous. Evidement, tous le monde ne peut jouer en même temps à un même jeu (sauf si on possède plusieurs licence du même jeu). Jusqu'à maintenant on a jamais était embêté "à se marcher" dessus pour jouer.



Bref, si l'un de vous sur est intéréssé, merci de me MP votre profil Steam pour en discuter avec les autres membres de notre famille Steam.



Bon jeu !