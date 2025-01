Petite News pour signaler que l'action Nintendo vient de passer le cap symbolique des 10.000 yens pour la première fois de son histoire.Difficile d'imaginer il y a 10 ans que l'on en serait là aujourd'hui, quand elle était quasiment au plus bas de son histoire (dans les 1200 yens).Pour nous autres joueurs, l'info n'est là que pour l'anecdote, étant donné que cela ne fait que montrer la confiance des marchés pour la marque, à l'instant présent. Cela ne garanti en rien dans le futur, le succès de la machine, ni qu'ils sont dans la confidence et encore moins leur fidélité.

posted the 01/28/2025 at 10:09 AM by e3ologue