Salut à tous,J'espère que vous allez bienAujourd'hui je vous propose un nouveau test sur un jeu sorti pour Halloween dernier. Développé par le petit studio Cozy Game Pals, Fear the Spotlight est une vraie petite pépite horrifique et un premier essai réussi pour Blumhouse Games dans le milieu du survival horror ! Le jeu pioche ses inspirations chez Silent Hill et Project Zero et a vraiment de très bons atouts (dont son prix de seulement 20€) !De plus Fear the Spotlight aura prochainement droit à son édition physique sur PS5 et Switch !N'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéoBon visionnage