Jeux Video

Les précommandes Amazon, j'aurais ptéte dû préciser dans le titre j'imagineOuais donc Amazon vient soudainement d'annuler toutes les précos lancées en 2017, ce qui est surprenant quand on sait qu'après des années de silence, le jeu a enfin fait son retour il y a quelques mois pour une sortie cette année. Normalement.Donc les possibles raisons :- Amazon souhaite juste changer le SKU et les mecs s'y retrouvaient pas avec des précos à 59,99€ quand le jeu en coûtera 69,99€ (ou plus ?).- Annulation du jeu sur Switch 1 pour devenir exclu Switch 2.- Jeu annulé, Retro Studios ferme ses portes, on chiale.