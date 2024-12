Une adaptation du poème "L'Odyssée d'Homère" une œuvre qui est décrite comme "épique et mythique d'action"Prévu le 17 juillet 2026 avec au casting Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway etCharlize Theron.

"Le prochain film de Christopher Nolan, The Odyssey, sera une œuvre épique et mythique d'action, tournée à travers le monde, avec la technologie IMAX. Le film racontera la saga d'Homère au cinéma partout dans le monde le 17 juillet 2026."

posted the 12/25/2024 at 03:11 PM by yanssou