C'est passé complètement inaperçu, mais la fiche SteamDB du jeu a reçu une mise à jour très récemment (le 9 décembre exactement, 3 jours avant les Game Awards).Un détail complètement anecdotique, mais suffisant pour certains pour faire le rapprochement avec la déclaration mystérieuse de l’un des développeurs de Nixxes Software :Une possible annonce de Days Gone : Remastered au VGA donc ?

posted the 12/10/2024 at 11:34 PM by marchand2sable