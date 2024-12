Salut à tous,Je vous partage la nouvelle découverte du jour !Yan Parasomnia est un survival horror malaisien qui s'inspire des premiers classiques de l'horreur tout en incorporant le folklore de la Malaisie.Sans être totalement mauvaise, cette démo met en avant des mécaniques de gameplay encore un peu hasardeuses et qui vont nécessiter d'être vraiment peaufinées avant la sortie du jeu.La démo est disponible sur Steam et le jeu de Cerebral Games n'a pas encore de date de sortie.Espérons vraiment que le jeu s'améliore d'ici sa sortie car franchement le potentiel horrifique est quand même là.Bon visionnage

