Salut à tous,J'espère que vous allez bienJe vous partage une nouvelle découverte : They are here - Alien abduction horror, un thriller horrifique qui reprend les codes et l'ambiance des premiers films et thrillers où les extraterrestres débarquaient sur Terre. Le jeu s'annonce très narratif mais possède déjà une très bonne ambiance sonore et visuelle. La démo est disponible uniquement sur Steam, et le jeu n'a pas encore de date de sortie.Bon visionnage