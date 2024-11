Salut à tous,Aujourd'hui je vous fais découvrir la démo du remake de The Joy of Creation qui sortira l'année prochaine sur Steam. Il s'agit d'un fangame dans l'univers de Five Nights at Freddy's.Le jeu a subi de grosses modifications depuis sa première version en 2016 et promet déjà d'être très oppressant et flippant. A surveiller de très près pour les fans de la licence.Bon visionnage