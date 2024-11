1. [NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake – 641,195 / NEW

2. [PS5] Dragon Quest III HD-2D Remake – 180,575 / NEW

3. [NSW] Super Mario Party Jamboree – 32,762 / 442,593

4. [NSW] Mario & Luigi: Brothership – 15,168 / 78,609

5. [NSW] Beyblade X: XONE – 9,507 / NEW

6. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 5,784 / 7,954,332

7. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 5,647 / 6,055,931

8. [NSW] Minecraft – 4,771 / 3,676,339

9. [NSW] Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – 4,551 / 96,293

10. [NSW] Luigi’s Mansion 3 – 4,445 / 1,051,401



Switch OLED – 38,491

Switch Lite – 18,416

PS5 Pro – 13,878

PS5 – 8,462

Switch – 5,251

PS5 Digital Edition – 1,332

Xbox Series X Digital Edition – 1,308

Xbox Series S – 1,019

Xbox Series X – 743

PS4 – 35



62 158 Switch / 23 672 PS5 / 3 070 XSXIS