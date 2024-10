Bonjour tout le monde.



J'aimerais avoir un avis concernant le site digital bees ( physical games only).

C'est apparemment un site qui propose des versions physiques des jeux de la même manière que LRG, red art games et bien d'autres



Je vois passer des annonces concernant ce site depuis un petit moment et je voulais savoir si c'était safe d'acheter sur ce site.



Parmi vous des personnes ont déjà acheté des jeux sur leur site n'hésitez pas à me faire vos retours...