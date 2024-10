Salut à tous,J'espère que vous allez bienLa découverte du jour ! Sous ses airs de Little Nightmares en 2D, Darwake - Awakening from the nightmare promet une aventure angoissante... La démo est très courte mais a vraiment une chouette ambiance. Ca va mélanger aventure, horreur, énigmes et courses poursuite. Perso je l'ai wishlist sur Steam et je pense surveiller sa sortie.Bon visionnage