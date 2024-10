Reportages

Après Paris Games Week, Gamescom, et l’E3..



Mon article originel





Y a de quoi être fier. Et surtout reconnaissant. Je reviens de loin..



L’illustration officielle du TGS 2024 L’illustration officielle du2024

Un salon JV d’une grande envergure





Le calme avant la tempête aux alentours de 9h30 Le calme avant la tempête aux alentours de 9h30



Photo : Saitō Hiroyuki 齋藤 博之 (28/09/2024) Photo : Saitō Hiroyuki 齋藤 博之 (28/09/2024)

Gamescom

Paris Games Week

E3 2019



Photo : Saitō Hiroyuki 齋藤 博之 (28/09/2024) Photo : Saitō Hiroyuki 齋藤 博之 (28/09/2024)

International Exhibition Hall 1-8

Hall 1





Hall 2





Hall 3









Chez Griding Gear Games, un décor de Path of Exile 2 (15/11/2024 en accès anticipé) avec une cosplayeuse. Chez, un décor de(15/11/2024 en accès anticipé) avec une cosplayeuse.





Du côté de Vic Game Studios, Breakers : Unlock the World (2024 ?) était testable. Du côté de(2024 ?) était testable.

Hall 4





Hall 5









Chez Level 5, Inazuma Eleven: Victory Road (juin 2025). Chez(juin 2025).





Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (avril 2025).



(avril 2025).





Hall 6









Chez Netmarble, un petit décor et des cosplays du jeu Shangri La Frontier (2025). Chez, un petit décor et des cosplays du jeu(2025).

Hall 7







Du côté de Capcom, une scène pour Ace Attorney Investigations Collection (23/08/2024) Du côté de, une scène pour(23/08/2024)





L’une des grandes stars du salon, Monster Hunter Wilds (28/02/2025). L’une des grandes stars du salon,(28/02/2025).





Chez SNK, Fatal Fury : City of the Wolves (21/04/2025) difficile à rater. Chez(21/04/2025) difficile à rater.





Une très belle statue pour Dynasty Warriors Origins (17/01/2025). Une très belle statue pour(17/01/2025).





Warframe et une moto où pose non pas un cosplay, mais une statue d’un personnage du jeu. et uneoù pose non pas un cosplay, mais une statue d’un personnage du jeu.

Hall 8







Le château d’Infinity Nikki dont la bêta fermée vient tout juste de se terminer. Le château d’dont la bêta fermée vient tout juste de se terminer.





Double Dragon Revive (2025) chez Arc System Works. (2025) chez





On se croirait presque en été avec Faaast Penguin de Historia Inc. On se croirait presque en été avecde





Un autel pour Duet Night Abyss de PAN Studio Hero Games. Un autel pourde





Et un autre jeu qui a rameuté beaucoup de monde à TGS, The First Berserker: Khazan. Et un autre jeu qui a rameuté beaucoup de monde à TGS,

International Exhibition Hall 9-11







Changement de bâtiment pour cette fois explorer les 18 000 m² des 3 halls restants de l’International Exhibition Hall. Changement depour cette fois explorer lesdesrestants de l’





Ici on y trouve essentiellement du merch, des constructeurs de matériel pour PC, et énormément de jeux indépendants. Ici on y trouve essentiellement du, des constructeurs de, et énormément de

International Conference Hall





Pactole









Le livret du salon intégralement en Japonais avec le plan (version en ligne Leintégralement en Japonais avec le plan (version en ligne ici ).





Une serviette offerte à ceux qui ont joué à Sonic x Shadow Generations. Uneofferte à ceux qui ont joué à





Pas mal de choses offertes après ma session sur Phantom Blade Zero. Pas mal de choses offertes après ma session sur





Mon unique achat du salon, le tshirt officiel de TGS 2024.







Et le meilleur pour la fin, le tshirt de Metal Gear Solid Delta qu’on m’a donné après avoir testé le jeu. Mon unique achat du salon, leEt le meilleur pour la fin, lequ’on m’a donné après avoir testé le jeu.

Conclusion





Merci de m’avoir lu !

C’était leparmi les plus médiatisés. Ayant déjà faitdepuis 2010 (dont celle en cours).de 2017 à 2023. Et l’qui fut l’ultime édition en physique après l’annonce de son arrêt définitif l’année passée.De base, ce n’est pas mon genre de me vanter. Mais je dois faire partie des rares personnesen France,(dédicace à Suzukube d’si tu lis ces lignes). Et de les avoir couverts à travers des articles comme celui-ci.Quant au(à ne pas confondre avec le salon toulousain), c’est actuellementdepuis 28 ans maintenant. Pendant longtemps, j’ai toujours suivi les annonces qui en émanaient d’un œil lointain. Sans forcément fantasmer sur l’idée qu’il fallait absolument que j’y sois comme pour le salon américain.Mais récemment,pour septembre 2024, je m’étais dit que ça serait intéressant d’inclure ce salon dans le circuit. D’autant plus que ça tombait à une. Bien après les typhons, et en plein automne là où les températures sont encore à peu près supportables.Cependant, il était hors de question pour moi de. Ce futpour mes 3 jours à l’. Ceci faisant que j’avais à peine profité du centre-ville et de ses alentours.C’est pour ça que je souhaitais faire qu’une seule journée de. Même si avec du recul,. J’ai très nettement sous-estimé la taille et le contenu de ce salon. Ma journée du jeudi 26 fut par conséquent trèscar je tenais à voir un maximum de choses en plus des jeux à tester. Et aussi à cause desdisons, « inhabituels » pour des Européens comme nous.Car au Japon, j’ai découvert que. Pour le, l’entrée se fait de(9h30 dimanche) jusqu’à(16h30 dimanche). Alors qu’àpar exemple, c’est. Ma théorie qui expliquerait pourquoi les horaires varient autant d’un pays à l’autre, c’est parce que(entre 17h et 18h).Leest un. Au sens propre comme au figuré. Certes, pas autant que, mais davantage que. Avecqui cumulés, font. Auxquels s’ajoutent l’(6846 m²), et le(9356 m²) où je n’ai pas mis les pieds. Élevant le tout à une surface totale de plus de, et oùfurent présents.En termes de visiteurs, cette édition en aura accueillisur les quatre jours. C’estet un très bon score pour le salon. À seulement 24 000 visiteurs du record absolu de 2018 qui plafonne à. Des chiffres comparables aux dernièresen date, et auxd’avant le COVID.Et histoire d’avoir des éléments de comparaison, voici les chiffres des dernières éditions en date des autres salons JV déjà évoqués :2024 :visiteurs |m² |exposants2023 :visiteurs |m² |exposantsvisiteurs |m² |exposantsEt c’est là que je réalise que ce fut une excellente idée d’y aller durant une des deux journées «» réservées à la Presse et à ceux ayant obtenu une invitation. Parce qu’en voyant, et en connaissant lesdu samedi (97 786) et dimanche (89 773), c’est terrifiant..Pour vous donner un ordre d’idée, lesetc’étaità la journée. Respectivementetvisiteurs. Ce qui reste beaucoup, mais supportable.C’est dans ce complexe deet divisé enque furent regroupés les gros éditeurs présents à ce. Avecen globalité. Et pas mal d’en termes de jeux japonais et d’ailleurs. Voici ce que j’y ai vu et testé hall par hall.Dans le premier pavillon avant l’ouverture à 10h, j’ai pu assister à laintégralement en Japonais. Réunissant lesimportantes de cet événement, et accompagnés par quelquesLe reste des stands du hall constituaient laavec différentes écoles du milieu.Dans le second pavillon, j’y ai repéré le stand deque j’ai l’habitude de voir à Gamescom dans des proportions plutôt respectables. Avec. Ainsi que(2025), et(2025) avec son camion.Chez, le joli stand d’(27/08/2024). Le remake du jeu éponyme sorti ensurDu côté de(2026) était à l’honneur. J’ai pu le tester sans attente grâce à unefournie par l’éditeur Chinois en amont du. Voici ma preview.Moi qui m’attendais à quelque chose d’ultra punitif comme c’est le cas pour la plupart desauquel il ressemble de loin, je l’ai trouvé plutôten y regardant de plus près. On est dans un pur jeu d’bien dynamique, fluide, agréable à l’œil, et qui laisse assez peu de temps mort. Particulièrement durant les combats de boss pas évidents au premier abord, l’un d’eux peut même. Mais c’est jouable pour peu qu’on arrive à gérer le timing deset, adapter son approche avec les différentes armes pour le(katana, double dague) comme à(arc, lance-missile). La preuve en est, moi-mêmealors que je suis loin d’être un spécialiste du genre.D’abordqui rafle tout sur son passage. Et maintenantqui fera certainement un carton lui aussi. La Chine a décidément le vent en poupe côté JV. À surveiller.Pour, c’était(25/08/2024). Avec un authentiquedevant lequel posaient des hôtesses.Chezle jeu phare était(14/11/2024). Il y avait aussi(5/12/2024).(29/10/2024).(24/10/2024). Et d’autres déjà sortis à ce jour.Titre que je ne m’attendais pas à voir à ce. Édité par. Développé par l’unique employé du studioqu’est. Et qui m’avait intrigué lors de sa première présentation auQuand on pense à un jeu de Skate, on pense forcément à la saga desqui ont marqué le début des années 2000. Mais ici, on est sur un tout autre registre. Ne serait-ce qu’en termesautant visuelle que sensorielle.par cette direction artistique où tout à l’apparence et les propriétés dujusqu’à son protagoniste. Ce qui va même influer sur le gameplay car au moindre choc oumal négocié,. Etavec une musique envoûtante qui nous transporte dans ce monde semblant tout droit sorti d’un rêve, et où l’objectif est presque littéralement de « décrocher la Lune ».Je sens venir le jeu pas bien long en termes de durée de vie. Mais ça seraà laquelle je ne rechignerais pas à petit prix. Reste plus qu’a confirmer une date de sortie.avait mis le paquet sur place en termes de décors et d’animations. À commencer par(27/02/2025) avec ses lingots d’or, son jolly roger, et ses cosplays.Qui dit, dit forcément undans les parages. Il suffisait de passer par le stand très attrayant de(22/10/2024). Où ce cher Sonic est venu accompagné de ses compagnons, et son rivalJ’ai pu essayer cede l’opus de 2011 que je connais déjà très bien au point de l’avoirEt qui figure parmi les meilleurs jeux de la franchise pour moi. Le principal intérêt de cette version est l’ajout de contenu lié au hérisson noir. Dont deux niveaux tirés respectivement deetque sontet. Et qui rendent sacrément bien visuellement.a la possibilité d’user de son pouvoir signature qu’est lepour stopper le temps, mais pas que. Il pourra selon la situation, lancer des, utiliser une sorte de, ou se parer. J’ai apprécié l’expérience même si. Mais je pense que c’est simplement une question d’habitude. Et si cela peut sensiblementdu jeu de base, ça me va.Chez, on ne pouvait pas échapper à(11/10/2024) avecaux dessus de nos têtes, et des cosplays du jeu. Sans oublier le free to play(12/04/2024) qui a été officialisé au Japon depuis peu.a vu grand avec(7/10/2024). Avec unqui pourrait concurrencer sans problème le(2025). La suite directe de l’opussorti en 2008 surL’imposant espace de, aveccôte à côte.(7/10/2024) à gauche, età droite (2025 ?) et dont on va parler de suite.Ce dernier avait sans aucun doute. Constitué d’uneluxuriante à laquelle il ne manquait plus que deset despour pousser le délire à son paroxysme. Et le souci du détail ne s’arrête pas là. Car en levant les yeux, on pouvait repérer sur une branche la mêmequeperd lors de son atterrissage.Pour pouvoir tester ce jeu et d’autres à, il fallait venir avec unà récupérer dès l’ouverture du salonnon loin du stand. J’avais pu prendre le mien dans les coups de midi pour ensuite revenir à. Un système plutôt intelligent, carde plusieurs heures. Et c’est l’expérience qui parle..Je croyais être au bout de mes surprises après le décor de la jungle pour le stand. Et voilà qu’on nous amène d’abord dans une reconstitutionvu durant la (longue) cinématique d’intro qu’on a du tous visionner avant d’aller sur les bornes de jeu. L’impression d’être à la placeà écouter le briefing deavant son saut de l’ange vers sa "".Vous avez sans doute déjà lu plein de previews sur ce jeu, alors j’irais à l’essentiel. Si vous connaissez déjà bien leoriginel, vous ne serez absolument pas dépaysés. C’est exactement. Que ce soit dans sesqui ont été reprises plan par plan, que dans sesde jeu. Et c’est peut-être cet aspect qui aurait dû être un peu plus retravaillé. Certes, on peut désormais(ce n’était pas possible dans l’original à ce que je sache) mais, quand on passe du gameplay dequi n’a pas pris une ride en 9 ans, à ça, on sent que deux décennies se sont écoulées. D’ailleurs, cette versioncontrairement au 5e opus.En tout cas, on sent le profondqu’a ce remake graphique envers l’œuvre d’. Ce dernier qui est même cité à de multiples reprises dans les crédits de jeu. Malgré les embrouilles qui ont conduit à. Reste plus qu’à attendre une date de sortie, même si je doute que ça soit pour 2024.Etétait physiquement présent en la personne du cosplayer Allemandque j’ai revu sur place.La dernière fois que j’ai vu un standd’une telle prestance remonte à la. Avec un paquet de jeux, même si les 3/4 sont testables chez leurs éditeurs respectifs. Les seules exclusivités du stand étant(6/09/2024) et son énorme Gachapon. Et(15/10/2024).Il n’y avait pas que des jeux chez. Leurfut aussi présent, et pas des moindres. À commencer par la(7/11/2024) aux côtés de laactuelle.Il y avait aussi les consoles et accessoires. Maisaujourd’hui à part chez des revendeurs peu scrupuleux et à des prix déraisonnables., succursale de l’éditeur majeur de mangas au Japon. Proposant des titres indés sur PC / Steam comme, etUn joli et vaste espace pouravec une créature que l’on pouvait enfourcher. C’était d’ailleurs assez drôle de le voir àseulement une semaine après qu’on ait appris que. Où l’art de s’en battre les reins.Pas de jeux testables chezà ce(c’était peut-être encore trop tôt pour). Mais une boutique avec une. Et un store du jeuEt j’ai faitprésents dans le hall. Le tout regroupé dans madédiée.Et dernier hall où je n’étais que de passage pour voir à quoi ça ressemblait. Laqui m’a rappelé celle de, mais dans des proportions beaucoup plus modestes.Unplutôt conséquent pour une seule journée deet avec assez peu de jeux testés. Au moins, je ne serais pas en rade deUnavec uneau recto, et lesau verso qui ont tous été tamponnés par preuve de ma victoire.Une douzaine de petitesdont une avec lesdu jeu. Les différentesau recto. Et leur description au verso. Quand je disais que ce jeu se voulait vraiment le plus accessible possible.