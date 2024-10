Salut à tous,Je vous partage la p'tite découverte horrifique du dimanche : BECROWNED. C'est seulement sa démo qui est dispo sur Steam pour le moment, le jeu n'a pas encore de date de sortie.Ce survival horror à l'ancienne s'inspire complètement de Silent Hill, mais parvient il suffisamment à se démarquer ?Bon visionnage et bonne fin de weekend à tous

posted the 10/20/2024 at 03:20 PM by oniclem