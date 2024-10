Selon des insiders sur X, le prochain remake de la licence Silent Hill serait le 3e volet.Pour l'instant, le projet s'intitule Project H (à ne pas confondre avec le mystérieux Silent Hill F).Le remake de Silent Hill 3 poursuivra le style du remake de Silent Hill 2 en terme de gameplay et de mise en scène, mais misera davantage sur la survie et l'horreur.Le jeu aura une composante narrative plus forte que son grand frère et le développement aurait commencé en 2023.Konami veut rendre la série Silent Hill pertinente dans l'industrie du JV et plus précisément dans le genre survival-horror en évitant certainement une concurrence directe avec la série Resident Evil bien plus appréciée chez la presse internationale (notations des jeux) et les joueurs (plus de 10 millions par volets).Silent Hill peut devenir une alternative à Resident Evil en proposant des expériences et des ventes solides comme le remake de Silent Hill 2 qui est actuellement à 450 000 ventes sur Steam selon VG Insights.À voir si Konami souhaite suivre la stratégie de Capcom en proposant une alternance entre Remake et nouveaux volets tout en conservant un rythme de sortie conséquent.