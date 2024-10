L'Historique de l'éditeur avec la plateforme PC

est toujours attendu pour l’automne 2025 suretsans plus de précisions.Pour l'heure, aucune versionn’a été confirmée par l'éditeur, le jeu est prévu uniquement sur les consoles de neuvième génération. Même si on se doute bien que ça finira par arriver sursurtout lorsqu’on connaît le passif de la licence sur cette plateforme. D’après, un ancien développeur de, si pas de report la versionpourrait voir le jour seulement en 2027 mais pas avant.Bien évidemment cela n'est qu'une spéculation de sa part. Mais il est vrai queprend souvent son temps pour porter ses jeux sur(en particulier leset), souvent l'attente varie de quelques mois à quelques années.Selon lui, ce n'est pas dans les habitudes du studio de se précipiter pour sortir une version à l'arrache, ils n'ont aucun intérêt à sortir un jeu raté et buggué sur. Il rajoute que comme, le prochain opus devrait se vendre à plusieurs millions sur une dizaine d’années et n’aura sans doute aucune concurrence, que ce soit sur consoles ouIl explique quea tout intérêt à prendre son temps pour sortir une version sans le moindre défaut, quitte à attendre plusieurs mois.L'année dernière suite à l'annonce du premier trailer deun autre ancien développeur deavait expliqué que les éditeurs donnaient la priorité à la plateforme sur laquelle ils sont surs de vendre le plus de copies dessus, vous l'aurez compris tout est question d'argent. C'est pourquoi la priorité est souvent donnée à la, puiset ensuite vient leen dernier.Il rajoute que lorsqu'il travaillait encore là bas surpar exemple, ils se focalisaient sur la version, ils voulaient pousser cette version dans ses limites car c'était le meilleur matériel à l'époque, ils ont mis toute leur énergie dedans pour l'optimiser du mieux possible. Ensuite ils ont fait le portage sur lamême si en vrai ils faisaient en quelque sorte les deux versions simultanément. La versionn'était pas la priorité même si elle existait, c'est juste qu'elle était loin d'être prête vu que ça manquait de finition.C'est seulement une fois que la version console sortie qu'ils pouvaient enfin se concentrer sur la version, l'optimiser pour les meilleures cartes graphiques et les meilleurs processeurs disponibles à ce jour, ça leur permettait de pousser pas mal de paramètres encore plus loin par rapport à ce qui était possible de faire sur consoles comme par exemple la densité des pnj, un meilleur feuillage, pousser le brouillard, etc.Ce n'est pas la seule raison bien sur, il évoque aussi la différence d'architecture entre un PC (avec différents types de composants) et une console, ils doivent adapter leur jeu à toutes ces différentes configurations pour que ça tourne bien dessus et éviter le cas, là ou sur consoles il n y qu'un seul cpu et gpu. Donc ils sont obligés de tester le jeu davantage surqu'ils ne le feraient d'habitude sur une console, selon ses dires leexige plus de ressources.-Grand Theft Auto III est resté 6 mois exclusif à la PlayStation 2.-Grand Theft Auto Vice City est resté 6 mois exclusif à la PlayStation 2.-Grand Theft Auto San Andreas est resté 7 mois exclusif à la PlayStation 2.-Bully est resté exclusif aux consoles pendant 2 ans.-Grand Theft Auto 4 est resté 6 mois exclusif aux consoles.-Red Dead Redemption est exclusif aux consoles depuis 14 années.-L.A. Noire est resté 6 mois exclusif aux consoles.-Max Payne 3 en 2012 était quasiment sorti en même temps sur consoles et PC (seulement 2 semaines d'écart).-Grand Theft Auto 5 est resté 1 an et 7 mois exclusif aux consoles.-Red Dead Redemption 2 est resté 1 an exclusif aux consoles.