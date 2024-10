Le prochain remake de Sony va-t-il nous faire une Condord-bis ? Sans doute même si le mal sera évidement moindre.54eme des ventes de jeux PS5 (donc pas du top 100 global, ni du top Playstation 5 intégrant aussi les accessoires, code PSN a gratter and co... la cata)Et si ce remaster visait avant tout le public PC, sur Steam le jeu n'est même pas dans le top 100 global des ventes.Heureusement pour lui Silent Hill 2 semble bien mieux parti (La version PS5 est 4eme des ventes de jeux globales sur Amazon, la version PC 26eme sur Steam).

