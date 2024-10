Salut à tous,Aujourd'hui je vous partage ma toute dernière découverte. C'est Project Tower, un TPS type "Returnal indé" qui n'a pas encore de date de sortie mais dont la démo est disponible sur PS5 et Steam.Vraiment sympa et prometteur dans son gameplay et ses idées, le jeu pourrait être une belle surprise.Et vous qu'en pensez-vous ?Bon visionnage