Voici le classement hebdomadaire (02/09/24 au 08/09/24) en volume par Radio France*



1 Astro Bot (PS5)

2 NBA 2K25 (PS5)

3 Star Wars Outlaws (PS5)

4 Warhammer 40 000: Space Marine 2 (PS5)

5 Minecraft (Switch)

6 Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

7 Luigi's Mansion 2 HD (Switch)

8 Super Mario Bros. Wonder (Switch)

9 Star Wars Outlaws Day One Special Edition (PS5)

10 Ring Fit Adventure (Switch)



*Le classement du SELL lui est fait sur la valeur et non sur le nombre de copies vendus.

Je préfère celui de Radio France perso