Hello Les Kids::



Voilà en toute simplicité l'explication la plus logique au plrix de la PS5 Pro



On sait qu'elle est plus puissante en globalité de 45% que la PS5 classique.



la PS5 coute 550€



on calcule

Le 1.45 c'est pour les 45% d’augmentation de puissance en plus



550 x 1.45 = 797.5...qu'ils ont gentiment arrondi au supérieur.



On se fout ouvertement de notre gueule en gros.



On retrouve les travers du Sony de la PS3 qui avait pris la grosse tête après l'excellente PS2 et son succès mérité.