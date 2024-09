Voilà.Tout comme Concord qui aurait dû être F2P pour avoir une chance de vivre au-delà des 15 jours, on obtient un lancement déplorable pour Towerborne (certes un petit budget de Stoic Games, néanmoins siglé Xbox Game Studios), tout ça parce qu'un matin, avant le café vital pour avoir les neurones fonctionnelles, y a un mec qui s'est levé pour balancer de suite sa fabuleuse idée de merde :Du coup avec un nombre aussi limité de joueurs, tu peux courir pour avoir une masse de retours pour améliorer ton produit.D'ailleurs pour ce qui en sort, c'est mignon et sympa à prendre en main, mais pour l'heure, ça manque vraiment de profondeur sur tous les points (et accentue le côté répétitif déjà propre au genre).

posted the 09/11/2024 at 07:02 AM by shanks