Une derniére Ultima sur le feu sur Final Fantasy j'ai listé 60 jeux forcément beaucoup de bonus et pas mal de belle choses !La Zelda Ultima qui sort toute traduite en anglais sur le forum officiel ( enfin ) !Et enfin gros boulot sur la VERSION 7 de mon custom théme Nostalgic Bedroom avec le rajout de l'arcade entre autre !

Who likes this ?

posted the 09/08/2024 at 09:01 AM by pademoniumcinematics