Selon les mots mêmes du directeur créatif Julian Gerighty, balançant ces propos auprès de GamesRadar en parlant de l'infiltration :



« Pour moi, c'est une erreur, et c'est quelque chose sur laquelle nous allons travailler pour l'améliorer. »



« On ne parle pas de supprimer l'échec si l'on est repéré, mais je pense qu'il y a des millions de possibilités à portée de main pour rendre le jeu beaucoup plus agréable et compréhensible. »



Alors attention, il n'est pas clair s'il parle de toutes les missions d'infiltration en global, ou au moins les plus chiantes comme l'une des premières à Mirogana.





Dans tous les cas, même s'il n'est jamais trop tard pour améliorer son produit, faut pas s'étonner que le public patiente 6 mois pour avoir un produit fini, encore plus avec Ubisoft qui est habitué au début des promos parfois 2 mois après la sortie...