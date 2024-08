Avant le Deluxe Remaster, la série était restée en sommeil depuis la sortie de Dead Rising 4 en 2016. Les fans doivent-ils considérer le Deluxe Remaster comme un signe avant-coureur ? Y a-t-il une chance que Capcom revienne en arrière et remastérise d'autres jeux Dead Rising ou qu'il envisage de développer un nouveau jeu ? L'équipe de développement de DRDR : Capcom aimerait continuer à faire revivre beaucoup de ses IP. Dans l'espoir de développer la série Dead Rising à l'avenir, nous aimerions d'abord nous efforcer de promouvoir Dead Rising Deluxe Remaster et de partager son attrait avec les fans du monde entier.

posted the 08/23/2024 at 08:21 PM by jenicris