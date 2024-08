Par ou commencer.

Déjà rappeler que la licence Alien a débuté au cinéma en 1979, ça veut dire que même sur Gamekyo, très peu d'entre nous on vu le premier au cinéma (étant interdit en France -12 ans), Il faut avoir pratiquement 60 ans pour que ce soit le cas, alors imaginait les jeunes d'aujourd'hui, ils ont déjà entendu parlé de Alien, mais ils connaissent pas plus que ça, sachant qu'il y a eu en 2012 et 1017 des préquelles, donc avant ce qui se passe en 1979, ça parle pas vraiment à des jeunes mais à des fans curieux qui connaissent déjà la saga) il y a les quarantenaire qui ont prit la licence en route et ils ont eu le temps de voir et revoir tout les Alien. Pourquoi je dis tout ça, car forcément ça change la donne quand tu va voir ce film.



Le film est d'abord pensé pour parler aux jeunes (15/25ans en gros) qui ne connaissent pas vraiment Alien, en rappelant que le dernier épisode d'alien chronologiquement c'est Alien 4 sortie en 1997) le film est une sorte de condensé des 4 premiers épisodes, sans préquelle), tout en étant au cœur de la saga (car il se situe entre Alein et Aliens le retour), ça devient compliqué, donc forcément si tu connais pas la saga, tu peux être paumé, donc imaginez le défi du réalisateur qui doit à la fois expliquer la saga à des jeunes, contenter les plus anciens, le tout en 2 heures, au final il ne peut qu’effleurer, donc faire des raccourcis et du fan service et pour conclure, ça finie de manière précipité.



Pour viser les jeunes, ils sont mis des jeunes, mais là ou ça pouvait marcher avec Starship Troopers, c'est que c'était le premier, donc pas de passif, on découvrait un univers avec des protagonnistes et des antagonnistes dont on ne savait rien, l'effet de surpise fonctionne, avec son lot de scène inédite (il faut marquer le coup, il faut minimum une scène qui entre dans la tête des spectateurs, qui est associé à une émotion, pour ne jamais l'oublier).



L'appproche choisi ne m'a pas supris, Fede Álvarez qui a réalisé Don't Breathe : La Maison des ténèbres, ça parle de jeunes qui vont cambrioler une maison abandonné au premier abord (un huit clos) pour récépurer un butin pour echapper à leur condition de vie et faire face à un antagoniste qu'il n'attendait pas, Alien romulus parlent de jeunes qui vont aller “récupérer” dans un vaiseau abandonné au premier abord (un huit clos) pour récépurer un butin pour echapper à leur condition de vieet faire face à un antagnoiste qu'il n'attendais pas.



Le film à des qualités, surtout sur la forme, la bande son au top, tu sens qu'ils se sont fait plaisir, dès le premier plan “personne ne vous entend crier dans l'univers” c'est clairement expliqué, la musique aussi est réussi.

La photographie est aussi de qualité, il y a plus d'un plan vraiment beau, comme la lumière bien utilisé.

Les effets spéciaux sont propre, l'impression qu'il a mélangé effets numérique et effets animatronique, ça permet de rendre palpable.

Formellement, Fede Álvarez a fait le boulot, il a assuré, c'est du pur cinéma, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas cherché à faire peur facilement (en utilisant par exemple des jumpscare à tout va), il a installé une atmosphère et ça fonctionne bien, de plus le rythme du film est bon pour les 2 premiers tiers.

Il y a une scène qui pourrait devenir "culte" pour la saga, en apesanteur, j'en dis pas plus, même si elle est peu vite expédié.



Mais voilà, comme j'ai dit, c'est un condensé, donc l'effet de surprise est quasiment inexistant, quand tu vois des scènes similaires (même des dialogues, l'un d'entre eux j'ai tiqué, tu sens qu'il y a dans la version original un truc qui vient des tripes, j'en dirais pas plus, plus, mais ça résume souvent ce que j'ai ressentie avec certaines séquence), même si techniquement c'est mieux fait, on préfère toujours l'original à la copie, car l'effet de surprise est compensé par la technique limité, l'age de l'équipage, même si par exemple Cailee Spaeny (qui joue Rain Carradine) fait son age (26 ans), il y a des plans l'impression qu'elle a 18 ans (l'impression de voir Elie de The Last of US), un autre s'en sort bien c'est David Jonsson qui joue Andy, un androïde qui est comme un grand frère pour Rain, mais pareil, le personnage est complexe, mais on nous a déjà fait le coup dans la saga, mais les autres ne sont que des prétextes pour faire avancer l'histoire, ils ont peut-être aussi un peu jeune, il aurait eu 5 ans de plus, je pense que ça passait, ils ont des rôles moins consistant et même la conclusion rappel Alien 4, même en moins bien fait je trouves (le sujet était mieux traité), j'ai limite eu envie de rire (jaune), Hans Ruedi Giger doit se retourner dans sa tombe.



En fait en sortant de la salle, je me suis dit “tu vois ou pas le film, ça change pas grand chose, ni supris, ni déçus, juste perplexe et pourtant il y a du potentiel chez ce réalisateur”.