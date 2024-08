Jeux Video

Environ 800 millions de dollars selon The Hollywood Reporter.4x le score total de The Marvels, je tiens à l'indiquer- Devient le plus gros succès de la franchise Deadpool- Actuellement 17e plus gros succès de l'histoire de Marvel- A notamment dépassé- Devrait sans problème gratter 5 places d'ici le week-end prochain (12e) en dépassantet- Actuellement 3e plus grand succès pour un film Rated-R- Dépassera certainement Oppenheimer (975 millions)- Peut devenir n°1 en battant Joker (1,1 milliard)