Salut à tous,Je vous partage ma toute dernière découverte : Alessia's Dollhouse, un jeu d'horreur disponible sur Steam à seulement 5€ et qui nous met dans la peau d'un livreur de pizza coincé dans une baraque hantée par des poupées. Attention cette vidéo contient des jumpscares XDBon visionnage

Like

Who likes this ?

posted the 08/02/2024 at 07:44 PM by oniclem