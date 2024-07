Pourquoi je pense ça, il n'y a rien d'officiel dans ce que je dis, car il y a une tendance qui me fait penser à cette hypothèse.



Bandai Namco est l'un des meilleurs soutiens tiers de la Switch.



Mais je me demande si les portages vont pas accélérer, surtout qu'ils ont montré qu'ils font généralement du bon boulot, le dernier en date Ace Combat 7, qui tourne avec l'unreal Engine 4 (qui est utilisé aussi sur Switch), de plus c'est une licence plutôt associée à Sony, donc maintenant le champ des possibles peut s'ouvrir.



Avec 33 millions de consoles vendus au Japon et bientôt la console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo ça aide.



Il y a une rumeur d'un portage de Tales of Xillia Remastered, c'est pas le premier portage d'un tales of sur Switch, il y a eu Tales of Symphonia (que l'on pouvait deviner, d'ailleurs ça aurait été plus "logique" de sortir Tales of Symphonia Chronicles sur Switch aussi) et Tales of Vesperia (qui n'était pas sortie auparavant sur une console Nintendo), il était jusqu’à présent une exclusivité Sony.



Donc est-ce que nous sommes partis pour avoir :

Tales of Graces ?

Tales of Zestiria ?

Tales of Berseria ?

Tales of Arise (qui tourne avec l'Unreal Engine 4)

Tekken 7 : Définitive Edition (qui tourne avec l'Unreal Engine 4)

Code Vein : Définitive Edition (qui tourne avec l'Unreal Engine 4)

Ect