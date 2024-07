Salut à tous,J'espère que vous allez bienAujourd'hui je vous partage la dernière vidéo de ma chaine, et pour le coup il s'agit d'un tout nouveau format : Save Room.Cette nouvelle série de vidéos fera la lumière sur des jeux indés orientés horreur tout en faisant évoluer une intrigue en guise de fil conducteur au fur et à mesure des épisodesPour le 1er épisode je suis revenu sur le très chouette Bramble - The Mountain King.J'espère que ça vous plaira et surtout n'hésitez pas à me faire des retours sur ce qui est bien et ce qui peut être amélioré, je prends tous les aviset bien sûr si vous aimez un p'tit like et un p'tit commentaire ça fait toujours plaisirMerci à vous et bon visionnage