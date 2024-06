Au cours des 8 dernières années, The Witcher 3 : Blood and Wine a eu l'honneur d'être l'extension la mieux noté pour un jeu de rôle - mais... @ELDENRING porte désormais cette couronne. Félicitations à toute l'équipe de @fromsoftware_pr

pour leur excellent travail !

Avec une note de 95 sur Metacritic, le dlc d'Elden Ring surpasse les extensions de The Witcher 3 Blood and Wine qui avait eu une note de 92. Les développeurs de CD Project ont rendu un hommage à From sur X anciennement Twitter en partageant une belle illustration de leur part.