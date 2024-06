Découvrez Génération Nintendo, votre sanctuaire ultime pour tout ce qui touche à l'univers de Nintendo et du jeu vidéo. Notre site est dédié à rassembler les fans de Nintendo de tous bords dans un espace accueillant, autour de l'actualité, d'articles détaillés, ou de simples discutions. Si vous êtes un passionné de Nintendo, voici pourquoi vous devriez nous rejoindre :Notre base de données comprend plus de 17 000 jeux sur consoles Nintendo, sortis dans toutes les régions du monde, en physique et en démat ! Vous pouvez interagir avec chaque jeu en les ajoutant à votre collection, en partageant votre avis, et en renseignant des données telles que le temps de jeu, la date de fin de jeu, et la note. Nous avons minutieusement catalogué tous les jeux sur support Nintendo, mais il reste la Switch, la DS et la Wii en cours d'ajout.Notre forum est le cœur battant de Génération Nintendo, toujours actif et prêt à accueillir de nouvelles discussions sur vos jeux préférés. La communauté y organise régulièrement des jeux et des activités, le tout dans une ambiance conviviale. Que vous soyez là pour échanger sur vos jeux préférés ou simplement suivre l'actu, vous vous sentirez comme chez vous.Restez à jour sur l'actualité avec nos dernières news sur l'univers de Nintendo et la Switch. Chaque jour, découvrez quels jeux fêtent leur anniversaire sur notre roulette et votez pour ceux que vous préférez. Vous pouvez aussi vous tenir informé sur les prochaines sorties de jeux avec notre planning souvent mis à jour.Envie de vous impliquer dans ce projet ? Génération Nintendo offre un système de contribution unique qui vous permet d'ajouter des fiches de jeux, des articles de wiki, des news, des tests, des vidéos, des fan-arts, et des fanfictions. En participant activement, vous pouvez débloquer des succès et des titres, vous fixant ainsi des objectifs pour devenir un véritable acteur du site.Depuis 2008, Génération Nintendo est une référence pour tous les passionnés de Nintendo. Que vous soyez un collectionneur acharné, un joueur occasionnel, ou un contributeur dévoué, notre site est fait pour vous. Découvrez tout ce que notre communauté a à offrir et enrichissez votre connaissance de l'univers Nintendo en faisant partie de cette aventure !Le lien est ici : https://generation-nintendo.com/