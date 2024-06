Pioner est un jeu pc qui suscite l’intérêt des joueurs.Développeur : GFA Games, un studio russe.Genre : Action, action-aventure, survie, post-apocalyptique.Pioner est présenté comme un MMOFPS (jeu de tir à la première personne en ligne massivement multijoueur) inspiré des simulations FPS telles que Escape from Tarkov, Stalker et Metro. Les joueurs évoluent dans un univers post-apocalyptique situé sur une île remplie d’anomalies.Initialement prévue pour fin 2021, la sortie de Pioner est maintenant attendue en 2024

posted the 06/07/2024 at 05:05 PM