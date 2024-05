Je crois pas qu'il y ai grand chose a jeter dans cette sublime OST sachant qu'elle touche un peu a tout, aussi bien au rock qu'a l'electro, en passant pas le classique ou la pop et évidement la Nier touch.Si elle n'est pas au moins nommée dans les 5 prétendantes au titre de l'OST de l'année aux VGA je ne comprend plus rienMalheureusement difficile de poster certaines (notamment lié aux boss importants) sans spoiler.

Echantillions:L'Atelier de Lily.Variante de la seconde chanson entendable en villeLa chanson theme du gros trailer du SOP et accessoirement ma chanson préférée (a mon sens pas très bien utilisé dans le jeu)On dirait du Hamauzu (FF13) touchant au theme de Chrono Trigger (genre a 2min45)La musique de la derniere zone du jeu, un petit coté Kingdom Hearts juste magnifique a partir de 1minsLa premiere musique du desertLa meilleure des 3 pistes ecoutables aux zones de saveBon et évidement la patate

posted the 05/26/2024 at 09:11 PM by guiguif