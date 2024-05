Jeux Video

Et c'est pas une vanne.IGN Entertainment vient d'annoncer le rachat de :- GamesIndustry- VG247- Eurogamer- Rock, Paper, Shotgun- Dicebreaker- Et plusieurs actions dans NintendoLife, PureXbox et DigitalFoundryMetacritic va devenir encore plus intéressant avec plusieurs gros sites appartenant en fait à la même boîteAh et bien entendu, qui dit rachat, dit multiples licenciements pour faire le ménage,dont le rédac chef de GamesIndustry qui lance un message limite triste, cherchant un nouvel emploi dans la presse ou même le JV de manière globale (voire même plus du tout dans le JV) pour vivre...TOUT VA BIEN