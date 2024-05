Jeux Video

Pas une vanne.L'info vient du journaliste russe Anton Logvinov donc on garde des pincettes mais sachez que c'est le premier à avoir commencé à divulguer les plans d'une arrivée des jeux first-party PlayStation sur Steam (personne le croyait à l'époque).Et attention, on ne parle pas d'une nouvelle PSP dans le vraie sens du terme, mais une sorte d'équivalent au Steam Deck par PlayStation, capable notamment de faire tourner leurs jeux rétro et tous leurs titres sortis sur PC (pas plus haut qu'une config PS4 en revanche, donc pas Returnal du coup on imagine).Why not mais bon, si c'est pour vendre le truc 600 balles, ce sera pas la peine vu la concurrence du secteur.