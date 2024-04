Jeux Video

Le titre est méchant mais je me rend quand même compte que la méga hype d'il y a quelques années a laissé place au silence depuis la sortie.Et j'avoue qu'au bout de 15h de jeu, j'ai raccroché les gants.J'aime bien la patte esthétique mais franchement :- Persos clichés à gogo (le héros dégage rien bordel...)- Scénario mwef, ou en tout cas trop classique pour motiver- Progression lente...En fait, le vrai prob du jeu, c'est qu'on aurait surement adoré dans les années 90, car s'il reprend les fondamentaux du vieux J-RPG, il fait l'erreur (contrairement à d'autres revival) d'en reprendre tous les défauts dont les allers-retours à gogo ou le manque de clarté qui fait que tu peux passer à coté de trucs sauf si tu te fais chier à fouiner chaque maison et parler à chaque PNJ dont 90% n'ont rien d'intéressant à dire.Perso, c'est le donjon cliché infernal du "téléporteur + levier + combats aléatoires" qui m'a achevé. En 2024, je peux plus.C'est con car je sais que le jeu aura d'autres trucs à offrir sur la longueur comme les mini-jeux, mais même le développement de la base m'a pas motivé tellement c'est lent à prendre forme.Ni No Kuni 2 était bien plus cool sur ce point.Bref, c'est dommage mais il lui manque trop de choses pour briller à notre époque : casting, dialogues intéressant, scénario intéressant, options modernes (genre la possibilité de se TP entre points de save pour éviter de se taper 20 combats supplémentaires contre des mobs qui rapportent plus rien).