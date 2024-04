On apprend aujourd'hui que la version physique de Stellar Blade aura le droit a une "jaquette reversible" avec l'illustration devoilée il y a quelques temps (bon pas totalement une vrai mais au moins il y a le titre que la tranche)Playstation a partagé un petit comic animé se passant avant le jeu que vous pourrez trouver a cette adresse : https://stellarblade-comic.com/ Pour finir deux video montrant quelques competences "Burst" et "Beta"

posted the 04/22/2024 at 05:30 PM by guiguif